Юлию Навальную могут поставить на профилактический учёт в МВД

МВД планирует поставить на учет жену оппозиционера Алексея Навального Юлию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Навальной Веронику Полякову.

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Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш написала об этом в своем Twitter. По версии Ярмыш, Навальная может быть поставлена на профучет как "склонная к совершению административных правонарушений". Сама Ярмыш в настоящий момент находится под домашним арестом по статье 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" после участия в несанкционированной акции протеста 23 января.

РБК со ссылкой на адвоката организации "Апология протеста" Александра Передрука отмечает, что на профилактический учет в МВД ставят тех, кто уже совершал правонарушения. Юлия Навальная ранее уже участвовала в митингах, ее неоднократно задерживали, она также платила штрафы.

По словам Передрука, представители правоохранительных органов в случае постановки на учет могут проводить профилактические беседы и получать персональные данные. При этом юрист отметил "правовую неопределенность" формулировки о том, какие именно данные можно собирать. Кроме того, адвокат добавил, что на профилактический учет можно поставить "автоматически".

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолицияАлексей Навальный
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