Незнайка и полицейский электрошокер. Протесты в России - вовсе не сказка

Прямиком в приемные отделения московских больниц после несогласованной акции 31 января попали 14 человек, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы. Всех пациентов уже отпустили домой, в их дальнейшем лечении в стационаре не было необходимости.

Накануне в нескольких городах России, включая Москву и Санкт-Петербург, вторые выходные подряд прошли несогласованные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Протесты сопровождались массовыми задержаниями: их количество по всей стране исчисляется тысячами. Представитель Кремля, отвечая на вопрос, известно ли главе государства о зафиксированных на видеозаписях жестких задержаниях манифестантов, применении электрошокеров и физической силы, сказал, что Владимир Путин не может смотреть все видео. И призвал рассматривать каждый такой случай в отдельности:

«Не нужно примитивно оценивать кадры, которые проявляются. Не нужно оценивать кадры мер воздействия в отношении того или иного человека, не задумываясь о том, что стало причиной для принятия таких жестких мер», - сказал Дмитрий Песков.

Вместо пересказа подробностей, с чьей стороны применялось насилие во время воскресных акций, приведем выдержки из книги, которая увидела свет в 1965 году:

– А вот это ты видел? – спросил полицейский и сунул Незнайке под нос резиновую дубинку.

Незнайка невольно откинул голову назад.

– Что это, по-твоему? – спросил полицейский. – Ну-ка понюхай.

Незнайка осторожно понюхал кончик дубинки.

– Резиновая палка, должно быть, – пробормотал он.

– «Резиновая палка»! – передразнил полицейский. – Вот и видно, что ты осел! Это усовершенствованная резиновая дубинка с электрическим контактом. (…) Р-р-руки по швам! И никаких р-разговоров!

Незнайка машинально поднял голову и вытянул руки по швам. Полицейский ткнул его кончиком дубинки в лоб. Раздался треск. Незнайку ударило электрическим током, да так сильно, что искры полетели из глаз, в голове загудело, и он зашатался, не в силах устоять на ногах. Схватив Незнайку за шиворот, полицейский принялся шарить у него в карманах и, ничего в них не обнаружив, потащил его сквозь толпу, которая начала собираться вокруг. (Н. Носов, «Незнайка на Луне», 1965)

И далее – про посадку Незнайки в полицейскую машину. Кувырком, после удара дубинкой в спину.

Вот и думай, может, запретить «Незнайку»-то? Чтобы в дальнейшем никто не воспринимал этот отрывок как наставления по несению службы.

