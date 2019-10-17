Украину заподозрили в разработке ракеты для борьбы с Россией

Отмечается, что проект получил название «Молния» и, в первую очередь, направлен против России. Сама ракета по своим характеристикам схожа с российской X-31, однако украинская будто бы обладает более высокой скоростью и большей дальностью пуска, отмечает Ura.ru.

Издание отмечает, что украинская ракета имеет цилиндрический корпус и будет оснащаться прямоточным ракетным двигателем.

