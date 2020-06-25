Украину взбесили слова сербского министра о бандеровцах
Посольство Украины в Белграде с возмущением отреагировало на слова министра Сербии по инновациям и технологическому развитию, который ранее неодобрительно высказался о бандеровцах.
Украинские дипломаты назвали заявление министра «грубым вмешательством во внутренние дела Украины» и издевкой над памятью 8 миллионов украинцев, которые погибли в годы Второй мировой войны.
Ранее Попович заявил, что Белград никогда не примет «позорные попытки» переписывания истории, цель которых — выставление русских и сербов агрессорами в годы войны.
По словам министра, сегодня хорватские усташи, украинские бандеровцы и албанские баллисты представляют себя жертвами и становятся союзниками тех, кто хочет видеть Сербию и Россию «подавленными» и «разорванными», как 75 лет назад.
Ранее посольство Украины во Франции добилось прекращения рекламной кампании йогуртов Danone с участием российского актера Михаила Пореченкова. На Украине артиста обвинили в терроризме после того, как он посетил вместе с донбасскими ополченцами территорию Донецкого аэропорта в разгар боев за воздушную гавань, напоминает РИА ФАН.
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