Украину взбесили слова сербского министра о бандеровцах

Украинские дипломаты назвали заявление министра «грубым вмешательством во внутренние дела Украины» и издевкой над памятью 8 миллионов украинцев, которые погибли в годы Второй мировой войны.



Ранее Попович заявил, что Белград никогда не примет «позорные попытки» переписывания истории, цель которых — выставление русских и сербов агрессорами в годы войны.



По словам министра, сегодня хорватские усташи, украинские бандеровцы и албанские баллисты представляют себя жертвами и становятся союзниками тех, кто хочет видеть Сербию и Россию «подавленными» и «разорванными», как 75 лет назад.



Ранее посольство Украины во Франции добилось прекращения рекламной кампании йогуртов Danone с участием российского актера Михаила Пореченкова. На Украине артиста обвинили в терроризме после того, как он посетил вместе с донбасскими ополченцами территорию Донецкого аэропорта в разгар боев за воздушную гавань, напоминает РИА ФАН.

