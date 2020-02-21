Украинцев предупредили о возможном снижении пенсий
Заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко заявила, что в будущем размер пенсии в стране может снизиться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.
Как передает агентство, в настоящий момент большая часть украинских пенсионеров (82 процента) получает пенсию, которая ниже фактического прожиточного минимума (около 10, 5 тыс рублей). Политик отметила, что для социального ведомства это является основной проблемой.
Среди факторов, влияющих на данную ситуацию, замминистра перечислила ограниченность ресурсов современной пенсионной системы, а также большую долю теневой занятости среди населения. По ее словам, только 5 % работающего населения задействовано в системе негосударственного пенсионного обеспечения.
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