Украинцев предупредили о возможном снижении пенсий

Как передает агентство, в настоящий момент большая часть украинских пенсионеров (82 процента) получает пенсию, которая ниже фактического прожиточного минимума (около 10, 5 тыс рублей). Политик отметила, что для социального ведомства это является основной проблемой.

Среди факторов, влияющих на данную ситуацию, замминистра перечислила ограниченность ресурсов современной пенсионной системы, а также большую долю теневой занятости среди населения. По ее словам, только 5 % работающего населения задействовано в системе негосударственного пенсионного обеспечения.