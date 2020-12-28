Украинскому подростку грозит наказание за шапку с символикой СССР
Правоохранительные службы Украины возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Киева за ношение во Львове шапки с серпом и молотом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции по региону.
Причиной для возбуждения дела стало использование коммунистической символики, которая является запрещенной в стране. Закон "об осуждении коммунистического и нацистского режима" предполагает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.
Шапка с кокардой, по сообщению национальной полиции, была изъята. Агентство передает, что в результате действия данного закона 520 имен исторических личностей должны быть убраны из географических названий для "декоммунизации" украинских городов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,1 млн+27 787 / сут.
Умерли
55 265+487 / сут.
Выздоровели
2,5 млн+20 480 / сут.
- Бывший схимонах Сергий задержан на Урале
- В Забайкальском крае грузовой поезд сошел с рельсов
- В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
- Куба ограничит авиасообщение с США и рядом латиноамериканских стран
- ВЦИОМ: 55% россиян назвали медиков героями 2020 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru