Украинскому подростку грозит наказание за шапку с символикой СССР

Причиной для возбуждения дела стало использование коммунистической символики, которая является запрещенной в стране. Закон "об осуждении коммунистического и нацистского режима" предполагает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

Шапка с кокардой, по сообщению национальной полиции, была изъята. Агентство передает, что в результате действия данного закона 520 имен исторических личностей должны быть убраны из географических названий для "декоммунизации" украинских городов.

