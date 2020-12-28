Украинскому подростку грозит наказание за шапку с символикой СССР

Правоохранительные службы Украины возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Киева за ношение во Львове шапки с серпом и молотом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции по региону.

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Причиной для возбуждения дела стало использование коммунистической символики, которая является запрещенной в стране. Закон "об осуждении коммунистического и нацистского режима" предполагает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

Шапка с кокардой, по сообщению национальной полиции, была изъята. Агентство передает, что в результате действия данного закона 520 имен исторических личностей должны быть убраны из географических названий для "декоммунизации" украинских городов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоСССРУкраина
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