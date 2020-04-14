Украинского генерал-майора обвинили в работе на ФСБ и подготовке терактов

В СБУ заявили о «неоспоримых» доказательствах того, что Шайтанов сотрудничал с ФСБ — как утверждается, под псевдонимом «Бобыль». Генерал-майора обвиняют в планировании убийства добровольца Адама Осмаева по заданию ФСБ. Осмаева ранее подозревали в подготовке покушения на Рамзана Кадырова и Владимира Путина.

Украинское следствие также заявило, что Шайтанов якобы за вознаграждение от российских спецслужб планировал проведение терактов на территории Украины, выбрав в качестве исполнителя одного из бывших бойцов спецподразделений.

«Решается вопрос об объявлении Валерию Шайтанову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 111 («Государственная измена») и ст. 258 («Террористический акт») Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения», - говорится в сообщении на сайте СБУ.

