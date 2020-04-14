Украинского генерал-майора обвинили в работе на ФСБ и подготовке терактов
Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила в своих рядах агента ФСБ России, говорится в заявлении ведомства. Им оказался генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, ранее входивший в руководство Центра специальных операций "А" этого ведомства.
В СБУ заявили о «неоспоримых» доказательствах того, что Шайтанов сотрудничал с ФСБ — как утверждается, под псевдонимом «Бобыль». Генерал-майора обвиняют в планировании убийства добровольца Адама Осмаева по заданию ФСБ. Осмаева ранее подозревали в подготовке покушения на Рамзана Кадырова и Владимира Путина.
Украинское следствие также заявило, что Шайтанов якобы за вознаграждение от российских спецслужб планировал проведение терактов на территории Украины, выбрав в качестве исполнителя одного из бывших бойцов спецподразделений.
«Решается вопрос об объявлении Валерию Шайтанову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 111 («Государственная измена») и ст. 258 («Террористический акт») Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения», - говорится в сообщении на сайте СБУ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от покойника
- Минобороны РФ рассказало об эпидемической ситуации в армии
- Украинского генерал-майора обвинили в работе на ФСБ и подготовке терактов
- СМИ: Эксперты предсказали Петербургу рост числа заболевших до 120 тысяч
- Песков вновь рассказал о состоянии здоровья Путина