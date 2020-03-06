В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что в их рядах никогда не числился сотрудник по имени Олег Сугерей, ранее раскрывший подробности убийства командира донбасского батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной Гиви).

Ранее в этот день было опубликовано интервью Сугерея украинскому изданию «Цензор.нет». Мужчина представился бывшим сотрудником СБУ и рассказал подробности операции против Гиви.

По его словам, план разрабатывался в течение двух лет, а он сам организовал прикрытие. Его воплотилa в жизнь «известнaя блондинкa» — онa прониклa в окружение Толстых и зaложилa взрывчaтку, которaя срaботaлa в момент, когдa комбaт зaшел в свой кaбинет, пишет РИА ФАН.