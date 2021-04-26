Украинский журналист осудил нежелание жителей Донбасса быть украинцами
Беженцы с Донбасса привозят с собой на Украину русские привычки и не хотят поддаваться украинизации, заявил украинский журналист Остап Дроздов в эфире «4 канала».
«Они привозят с собой все привычки русифицированного, колонизированного субъекта и тут его экстраполируют», — подчеркнул Дроздов. По его словам, русские все делают русским. Дроздов привел в пример свою соседку, которая освоилась в Италии за 4 месяца.
Конфликт между Россией и Украиной возобновился в конце марта. Стороны стягивают к границам войска и проводят внеплановые военные учения. Переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы зашли в тупик.
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