Украинский журналист осудил нежелание жителей Донбасса быть украинцами

«Они привозят с собой все привычки русифицированного, колонизированного субъекта и тут его экстраполируют», — подчеркнул Дроздов. По его словам, русские все делают русским. Дроздов привел в пример свою соседку, которая освоилась в Италии за 4 месяца.

Конфликт между Россией и Украиной возобновился в конце марта. Стороны стягивают к границам войска и проводят внеплановые военные учения. Переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы зашли в тупик.

