Украинский суд арестовал захваченный российский танкер

Суд на Украине арестовал российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми на судне документами. Об этом во вторник, 30 июля, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает RT.

Он также отметил, что суд проверил обоснованность действий военных прокуроров и следователей СБУ при захвате танкера 25 июля. По его словам, согласно международному законодательству, в случае прохождения пограничного и таможенного контроля на территории Украины, судно считается имеющим открытую границу, отмечает телеканал «360».

Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН призвал Киев и Москву не обострять отношения из-за задержания танкера.

