Украинский премьер призвал Евросоюз устроить «холодный душ» российскому обществу

Евросоюзу следует устроить российскому обществу «холодный душ», запретив выдавать визы российским студентам и туристам. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Невозможно разделить россиян на хороших и плохих. Необходимо устроить холодный душ российскому обществу — в форме запрета на выдачу виз туристам и студентам», — цитирует Шмыгаля ТАСС.

Украинский премьер выразил мнение, что некоторые россияне ведут «красивую жизнь» на Западе, например, проводят отпуск в Европе.

Кроме того, Шмыгаль рассказал о поддержке Украины со стороны Евросоюза, пишет Ura.ru. По словам украинского премьера, Киев получил первый транш от Еврокомиссии в размере 1 млрд евро. Еще 5 млрд евро Украина должна получить осенью, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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