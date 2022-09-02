Украинский премьер призвал Евросоюз устроить «холодный душ» российскому обществу
Евросоюзу следует устроить российскому обществу «холодный душ», запретив выдавать визы российским студентам и туристам. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Невозможно разделить россиян на хороших и плохих. Необходимо устроить холодный душ российскому обществу — в форме запрета на выдачу виз туристам и студентам», — цитирует Шмыгаля ТАСС.
Украинский премьер выразил мнение, что некоторые россияне ведут «красивую жизнь» на Западе, например, проводят отпуск в Европе.
Кроме того, Шмыгаль рассказал о поддержке Украины со стороны Евросоюза, пишет Ura.ru. По словам украинского премьера, Киев получил первый транш от Еврокомиссии в размере 1 млрд евро. Еще 5 млрд евро Украина должна получить осенью, отмечает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,6 млн+50 952 / сут.
Умерли
385 тыс.+91 / сут.
Выздоровели
18,7 млн+37 012 / сут.
- В Херсоне заявили об ударе ВСУ по многоквартирному жилому дому
- В Курске загорелся торговый центр
- Украинский премьер призвал Евросоюз устроить «холодный душ» российскому обществу
- Минцифры отказывается от 7 млрд рублей на отечественные смартфоны для чиновников
- Власти Запорожья назвали обстрелы ЗАЭС помощью Киева в воссоединении региона с Россией
- Володин: Энергобезопасность Европы без России невозможна
- Власти Новой Каховки сообщили о разрушении водного элеватора после обстрелов ВСУ
- Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 10 сентября
- Минсельхоз: Запрета на поставки сырья для кондитерских изделий из ЕС нет
- Шольц заявил о намерении продолжить переговоры с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru