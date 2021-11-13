В Белоруссии заявили о 2 тысячах мигрантов у границы с Польшей

Более 2 тысяч мигрантов, в том числе женщины и дети, находятся у белорусско-польской границы, все беженцы хотят подать ходатайство о предоставлении защиты в Евросоюзе. Об этом заявил постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков в ходе выступления на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи международной организации.

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Как отметил Рыбаков, все мигранты «не рассматривают территорию Белоруссии как место своего пребывания».

«Они хотят подавать ходатайство о предоставлении защиты в ЕС. Вместо этого наши соседи травят их газом, стреляют поверх голов и стягивают к границе военную технику с боевым оружием крупного калибра», — цитирует дипломата ТАСС.

Рыбаков подчеркнул, что имеются многочисленные свидетельства и доказательства этих действий.

В ходе своего выступления постпред заявил, что Белоруссия готова сотрудничать с ЕС в вопросе обеспечения безопасности на общей границе, а также конструктивно работать по резолюциям Генассамблеи ООН. Как отметил Рыбаков, в Минске ожидают, «когда западные государства со своей стороны проявят здравый прагматизм».

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Фото: gpk.gov.by
ТЕГИ:Генассамблея ООНМигрантыПольшаБелоруссия
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