В Белоруссии заявили о 2 тысячах мигрантов у границы с Польшей

Как отметил Рыбаков, все мигранты «не рассматривают территорию Белоруссии как место своего пребывания».

«Они хотят подавать ходатайство о предоставлении защиты в ЕС. Вместо этого наши соседи травят их газом, стреляют поверх голов и стягивают к границе военную технику с боевым оружием крупного калибра», — цитирует дипломата ТАСС.

Рыбаков подчеркнул, что имеются многочисленные свидетельства и доказательства этих действий.

В ходе своего выступления постпред заявил, что Белоруссия готова сотрудничать с ЕС в вопросе обеспечения безопасности на общей границе, а также конструктивно работать по резолюциям Генассамблеи ООН. Как отметил Рыбаков, в Минске ожидают, «когда западные государства со своей стороны проявят здравый прагматизм».

