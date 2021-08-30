Украинский посол рассказала о программе визита Зеленского в США

Дипломат напомнила, что Байден и Зеленский проведут переговоры 1 сентября в Белом доме. Также в Вашингтоне запланированы две публичные презентации от президента и первой леди Украины для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров, отмечает Газета.ру.

Кроме того, в расписании Зеленского — открытие Украинского дома и посещение мест, «знаковых для отношений Украины и США».

После переговоров с Байденом украинский лидер отправится в Калифорнию, отмечает РИА ФАН.

