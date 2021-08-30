Встречу Зеленского и Байдена перенесли из-за Афганистана
Встречу президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена вновь перенесли, причиной такого решения стала ситуация в Афганистане. Об этом сообщил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк в беседе с «РБК-Украина».
Переговоры глав государств в Вашингтоне, запланированные на 31 августа, пройдут 1 сентября.
«Учитывая непредсказуемость и накаленность ситуации в Афганистане, не может возникать никаких двусмысленностей из-за того, что американской стороне необходима фокусировка на этой теме в этот день», — подчеркнул Подоляк.
Встреча Зеленского и Байдена в Белом доме должна была состояться 30 августа, напоминает Ura.ru. Однако позже переговоры перенесли на сутки, отмечает телеканал «360».
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