Украинский посол призвал нового канцлера ФРГ устроить «холодный душ» России

По словам Мельника, Киев возлагает надежды на новое правительство ФРГ и ожидает «мощного голоса из Берлина», чтобы обеспечить «холодный душ» якобы «готовящейся к войне» России.

Мельник отметил, что украинская сторона надеется на дипломатическую инициативу Шольца, благодаря которой прекратится «оккупация Крыма и Донбасса». Дипломат призвал нового канцлера в ближайшие недели созвать в Берлине саммит «нормандской четверки», пишет «Свободная пресса».

Также посол Украины потребовал от правительства ФРГ опубликовать каталог антироссийских «жестких и болезненных карательных мер», которые должны включать запрет газопровода «Северный поток-2» в случае «вторжения» России на территорию Украины.

Избранный накануне новый канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя ситуацию вокруг Украины, призвал соблюдать принцип нерушимости границ и не допустить конфронтации, пишут Известия.

