Украинский посол обвинил Шольца в отсутствии «мужества и лидерства»
Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу не хватает мужества и лидерства, считает посол Украины в Германии Андрей Мельник. Об этом пишет Bild.
«Шольц во время выступления в Давосе не дал обнадеживающих сигналов по членству Украины в ЕС и не перечислил меры по поддержке Киева. Вероятно, ему не хватает мужества и лидерства», — заявил украинский дипломат.
Ранее украинский посол обвинил Германию в затягивании процесса одобрения поставок вооружений Украине, напоминает «Свободная пресса». Кроме того, Мельник высмеял Берлин за медлительность в вопросе поставок оружия, опубликовав в соцсети мем, на котором Германия представлена в образе несущей на спине патрон улитки, пишет РИА ФАН.
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