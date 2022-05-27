Украинский посол обвинил Шольца в отсутствии «мужества и лидерства»

Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу не хватает мужества и лидерства, считает посол Украины в Германии Андрей Мельник. Об этом пишет Bild.

Посол Украины обвинил Шольца в отказе поставлять Киеву оружие

«Шольц во время выступления в Давосе не дал обнадеживающих сигналов по членству Украины в ЕС и не перечислил меры по поддержке Киева. Вероятно, ему не хватает мужества и лидерства», — заявил украинский дипломат.

Ранее украинский посол обвинил Германию в затягивании процесса одобрения поставок вооружений Украине, напоминает «Свободная пресса». Кроме того, Мельник высмеял Берлин за медлительность в вопросе поставок оружия, опубликовав в соцсети мем, на котором Германия представлена в образе несущей на спине патрон улитки, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ПосолУкраинаГермания
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