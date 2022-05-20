Посол Украины обвинил Шольца в отказе поставлять Киеву оружие
Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца из-за поставок оружия. Об этом пишет газета Die Welt.
«У нас складывается впечатление, что канцлер не хочет поставлять оружие Украине», – заявил Мельник.
По мнению дипломата, немецкие власти тянут время и ждут прекращения огня, чтобы сослаться на отсутствие необходимости поставок вооружения. Мельник подчеркнул, что Киев до сих пор не получил обещанные ранее танки Leopard1, ЗСУ «Гепард» и БМП Marder.
Ранее Мельник назвал Шольца «обиженной колбасой» из-за отказа последнего посетить Киев. Канцлер не стал давать оценку высказываниям дипломата, и во время одного из интервью заявил, что оставит слова Мельника на суд журналиста, пишет RT.
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