Посол Украины обвинил Шольца в отказе поставлять Киеву оружие

«У нас складывается впечатление, что канцлер не хочет поставлять оружие Украине», – заявил Мельник.

По мнению дипломата, немецкие власти тянут время и ждут прекращения огня, чтобы сослаться на отсутствие необходимости поставок вооружения. Мельник подчеркнул, что Киев до сих пор не получил обещанные ранее танки Leopard1, ЗСУ «Гепард» и БМП Marder.

Ранее Мельник назвал Шольца «обиженной колбасой» из-за отказа последнего посетить Киев. Канцлер не стал давать оценку высказываниям дипломата, и во время одного из интервью заявил, что оставит слова Мельника на суд журналиста, пишет RT.

