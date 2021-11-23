Песков: Выполнение Минских соглашений – гарант безопасности
Выполнение Минских соглашений – лучшая гарантия безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков на встрече с журналистами.
При этом он считает, что противоположная ситуация наоборот приведет к повышению уровня напряженности не только на Украине, но и в Европе
Представитель Кремля подчеркнул, что необходимо проводить субстантивные переговоры, которые нужно обсуждать совместно.
Ранее Песков подчеркнул, что если США отправит на Украину военных советников и оружие, то это приведет к нагнетанию обстановки, сообщает телеканал РЕН ТВ.
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