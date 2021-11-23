Песков: Выполнение Минских соглашений – гарант безопасности

Выполнение Минских соглашений – лучшая гарантия безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков на встрече с журналистами.

При этом он считает, что противоположная ситуация наоборот приведет к повышению уровня напряженности не только на Украине, но и в Европе

Песков рассказал, насколько значима для Кремля ликвидация «Мемориала»

Представитель Кремля подчеркнул, что необходимо проводить субстантивные переговоры, которые нужно обсуждать совместно.

Ранее Песков подчеркнул, что если США отправит на Украину военных советников и оружие, то это приведет к нагнетанию обстановки, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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ФОТО: Григорий Сысоев
ТЕГИ:Минские СоглашенияЕвропаРоссияУкраинаДмитрий Песков
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