Украинский эксперт призвал Киев отказаться от кредитов МВФ

Загородний отметил, что власти Украины впали в зависимость от займов. По его мнению, сам фонд поддерживает такой порядок дел, чтобы контролировать украинскую экономику.

«Власть занимает хитроватую позицию. Вместо того чтобы сокращать дефицит бюджета, она, наоборот, занимается дерибаном», - заявил эксперт.

Загородний также выразил уверенность, что страна самостоятельно преодолеет экономические трудности, отказавшись от кредитов. По его словам, после 2015 года Украине не нужны средства МВФ.



