Украинский эксперт призвал Киев отказаться от кредитов МВФ

Украине следует перестать брать кредиты у Международного валютного фонда (МВФ) из-за нецелесообразности и суровых условий по выплатам. Об этом заявил эксперт Тарас Загородний изданию «Главред».

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Загородний отметил, что власти Украины впали в зависимость от займов. По его мнению, сам фонд поддерживает такой порядок дел, чтобы контролировать украинскую экономику.

«Власть занимает хитроватую позицию. Вместо того чтобы сокращать дефицит бюджета, она, наоборот, занимается дерибаном», - заявил эксперт.

Загородний также выразил уверенность, что страна самостоятельно преодолеет экономические трудности, отказавшись от кредитов. По его словам, после 2015 года Украине не нужны средства МВФ.


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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:КредитыМВФУкраина
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