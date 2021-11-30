Украинский эксперт призвал Киев отказаться от кредитов МВФ
Украине следует перестать брать кредиты у Международного валютного фонда (МВФ) из-за нецелесообразности и суровых условий по выплатам. Об этом заявил эксперт Тарас Загородний изданию «Главред».
Загородний отметил, что власти Украины впали в зависимость от займов. По его мнению, сам фонд поддерживает такой порядок дел, чтобы контролировать украинскую экономику.
«Власть занимает хитроватую позицию. Вместо того чтобы сокращать дефицит бюджета, она, наоборот, занимается дерибаном», - заявил эксперт.
Загородний также выразил уверенность, что страна самостоятельно преодолеет экономические трудности, отказавшись от кредитов. По его словам, после 2015 года Украине не нужны средства МВФ.
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