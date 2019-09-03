Украинский адвокат: обмена заключенными 3 сентября не будет

Представляющий интересы удерживаемых на Украине россиян Валентин Рыбин заявил о том, что 3 сентября ожидать обмена на украинских заключенных не стоит, сообщает «Свободная пресса».

Он уточнил, что пока не приходится говорить как о дате предполагаемого обмена, так и о перспективе помилования россиян президентом Владимиром Зеленским.