Украинский адвокат: обмена заключенными 3 сентября не будет
Представляющий интересы удерживаемых на Украине россиян Валентин Рыбин заявил о том, что 3 сентября ожидать обмена на украинских заключенных не стоит, сообщает «Свободная пресса».
Он уточнил, что пока не приходится говорить как о дате предполагаемого обмена, так и о перспективе помилования россиян президентом Владимиром Зеленским.
В конце августа генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о начале процедуры обмена россиян на украинцев, однако эта информация не подтвердилась.
СМИ сообщали, что причиной задержки стал статус украинских моряков, содержащихся в российском СИЗО. Украина не признает уголовное дело против них и не намерена продолжать против них уголовное преследование после возвращения.
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