Украинские военные пять раз нарушили перемирие на Донбассе

В Донбассе с прошлого года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, отказ от наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.



Ранее украинские силовики не пустили наблюдателей миссии ОБСЕ в захваченную ими Старомарьевку, расположенную на линии соприкосновения в зоне конфликта в Донбассе. По информации внешнеполитического ведомства самопровозглашённой республики, киевские военные вошли в этот населенный пункт, вывесили там украинский флаг и вырыли траншеи.

