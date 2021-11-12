Украинские военные пять раз нарушили перемирие на Донбассе
Киевские силовики за последние сутки выпустили 45 мин калибрами 120 и 82 миллиметра по территории самопровозглашённой Донецкой народной республики, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Об этом заявили сегодня в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. При этом отмечается, что до этого сутки прошли спокойно.
В Донбассе с прошлого года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, отказ от наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Ранее украинские силовики не пустили наблюдателей миссии ОБСЕ в захваченную ими Старомарьевку, расположенную на линии соприкосновения в зоне конфликта в Донбассе. По информации внешнеполитического ведомства самопровозглашённой республики, киевские военные вошли в этот населенный пункт, вывесили там украинский флаг и вырыли траншеи.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,0 млн+40 759 / сут.
Умерли
40 759+2 701 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+33 156 / сут.
- В России подтвердили еще 40 123 случая COVID-19 за сутки
- Россия предоставит в ЕС документы о совместном признании ковидных паспортов
- В Белоруссии анонсировали выпуск «Спутника V» местного производства летом 2022 года
- Массовым отравлением школьников в Удмуртии займётся СК
- Запасы газа в хранилищах «Газпрома» в Европе снизились до критического уровня
- Крым пригрозил НАТО «не заигрываться» в Черном море
- В Свердловской области могут ввести QR-коды на продажу алкоголя
- Снежный покров в Москве достиг 2 см
- Белоруссия заявила в ООН о накале ситуации на границе
- Руководителем Роснедр назначили врио главы ведомства Петрова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru