Украинские власти предложили называть Великую Отечественную войну советско-немецкой
Совет национальной безопасности и обороны Украины опубликовал специальный словарь, который был разработан «для противодействия российским агрессивным внешнеполитическим информационным стратегиям».
В документе предлагается отказаться от названия Великая Отечественная война. Вместо этого власти, дипломатов, СМИ и общественные организации призвали называть её Второй мировой войной или советско-немецкой.
В ведомстве пояснили, что предложение изменить название связано «с оккупацией Крыма и части Донбасса».
Ранее Госдума РФ приняла законопроект о запрете публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицать решающую роль советского народа в победе над фашизмом и «гуманитарной миссии СССР при освобождении Европы».
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