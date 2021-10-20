Украинские власти предложили называть Великую Отечественную войну советско-немецкой

Совет национальной безопасности и обороны Украины опубликовал специальный словарь, который был разработан «для противодействия российским агрессивным внешнеполитическим информационным стратегиям».

В документе предлагается отказаться от названия Великая Отечественная война. Вместо этого власти, дипломатов, СМИ и общественные организации призвали называть её Второй мировой войной или советско-немецкой.

В ведомстве пояснили, что предложение изменить название связано «с оккупацией Крыма и части Донбасса».

Ранее Госдума РФ приняла законопроект о запрете публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицать решающую роль советского народа в победе над фашизмом и «гуманитарной миссии СССР при освобождении Европы».