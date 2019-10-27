На Украине назвали споривших с Зеленским радикалов самозванцами
В штабе Операции объединенных сил (ОСС) заявили, что вооруженные радикалы, которые грубо вели диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне в Донбассе, не являются представителями ВСУ.
В штабе пояснили, что, что люди, которые представились добровольцами, были не уполномочены «находиться и действовать в районе проведения операции объединенных сил». Кроме того, в штабе Операции объединенных сил рассказали, что в законодательстве Украины четко прописаны категории лиц, которые могут находиться с оружием в Донбассе.
Как отметили в штабе, общавшихся с Зеленским людей нельзя причислить ни к одной из данных категорий.
Ранее политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин в эфире НСН предрек президенту страны Владимиру Зеленскому утрату доверия на Украине по итогам его встречи с националистами в поселке Золотое на Донбассе. Эксперт также обратил внимание на неумелое ведение диалога Зеленским с добровольцами.
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