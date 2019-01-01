Украинские пограничники заявили о зеленом «облучении» из России

Сотрудники украинской погранслужбы обвинили российских коллег в том, что те в ночное время светят на них лучами зеленого цвета, сообщает Ura.ru.

Пограничники пожаловались, что на протяжении последних двух дней после 21:00 сотрудники береговой охраны ФСБ светят на украинские катера лучами зеленого цвета в акватории Мариупольского района Азовского моря. В Киеве подчеркнули, что такие действия могут привести к травмированию сотрудников.