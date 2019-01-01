Украинские пограничники заявили о зеленом «облучении» из России
Сотрудники украинской погранслужбы обвинили российских коллег в том, что те в ночное время светят на них лучами зеленого цвета, сообщает Ura.ru.
Пограничники пожаловались, что на протяжении последних двух дней после 21:00 сотрудники береговой охраны ФСБ светят на украинские катера лучами зеленого цвета в акватории Мариупольского района Азовского моря. В Киеве подчеркнули, что такие действия могут привести к травмированию сотрудников.
Отметим, что в феврале этого года украинские пограничники заявляли, что ополченцы Луганской народной республики (ЛНР) якобы проводят «испытания лазерного оружия». Военнослужащие заявили, что видели в небе некие вспышки светло-фиолетового цвета с периодичностью раз в две-три минуты.
Представители ЛНР в ответ на эти обвинения посоветовали украинским пограничникам прекратить распространять фейки.
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