Украинские депутаты назвали истинную цель Зеленского

Названа конечная цель политики украинского лидера Владимира Зеленского, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире телеканала «Первый независимый».

Депутат Верховной Рады: Киев желает «забросать трупами границу с Россией»

По его словам, политик намерен захватить власть, либо узурпировать ее «в интересах западного капитала, целью которого является ограбление украинских богатств, ограбление украинского народа и использование территории Украины в борьбе с Российской Федерацией».

По словам депутата, запрет оппозиционных каналов и незаконная борьба власти с оппозиционными партиями — это наступление на граждан Украины. Кузьмин отметил, что в стране пытаются уничтожить свободы на выражение взглядов и на поддержку политических партий.

Ранее Кузьмин раскритиковал действующую власть на Украине и раскрыл ее намерения «забросать трупами границу с Россией».

ОН отметил, что на Украине нет ни единого языка, ни единой церкви, а обратные заявления являются обманом и манипуляцией, которые использует действующая власть для набора электоральных очков перед выборами.

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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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