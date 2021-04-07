Украинские депутаты назвали истинную цель Зеленского
Названа конечная цель политики украинского лидера Владимира Зеленского, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире телеканала «Первый независимый».
По его словам, политик намерен захватить власть, либо узурпировать ее «в интересах западного капитала, целью которого является ограбление украинских богатств, ограбление украинского народа и использование территории Украины в борьбе с Российской Федерацией».
По словам депутата, запрет оппозиционных каналов и незаконная борьба власти с оппозиционными партиями — это наступление на граждан Украины. Кузьмин отметил, что в стране пытаются уничтожить свободы на выражение взглядов и на поддержку политических партий.
Ранее Кузьмин раскритиковал действующую власть на Украине и раскрыл ее намерения «забросать трупами границу с Россией».
ОН отметил, что на Украине нет ни единого языка, ни единой церкви, а обратные заявления являются обманом и манипуляцией, которые использует действующая власть для набора электоральных очков перед выборами.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 328 / сут.
Умерли
101 тыс.+389 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+8 902 / сут.
- Украинские депутаты назвали истинную цель Зеленского
- Эксперт посоветовал заняться скупкой золота
- NASA: в ближайшие дни состоится первый полет вертолета на Марсе
- Москалькова: Здоровье и благополучие населения зависят от уровня подготовки медицинских и социальных работников
- Автоавария с автобусами в Мексике унесла жизни 16 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru