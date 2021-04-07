Украинские депутаты назвали истинную цель Зеленского

По его словам, политик намерен захватить власть, либо узурпировать ее «в интересах западного капитала, целью которого является ограбление украинских богатств, ограбление украинского народа и использование территории Украины в борьбе с Российской Федерацией».

По словам депутата, запрет оппозиционных каналов и незаконная борьба власти с оппозиционными партиями — это наступление на граждан Украины. Кузьмин отметил, что в стране пытаются уничтожить свободы на выражение взглядов и на поддержку политических партий.

Ранее Кузьмин раскритиковал действующую власть на Украине и раскрыл ее намерения «забросать трупами границу с Россией».

ОН отметил, что на Украине нет ни единого языка, ни единой церкви, а обратные заявления являются обманом и манипуляцией, которые использует действующая власть для набора электоральных очков перед выборами.

