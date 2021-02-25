Украинская оппозиция пожаловалась на обыск автобуса рядом с офисом

Депутат от фракции Рады ОПЗЖ Илья Кива также в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) задерживает сотрудников в офисе партии, однако эти данные опроверг представитель главы партии Виктора Медведчука Олег Бовавин.

На официальном сайте партии отмечается, что в автобусе, который подвергся обыску, находились сотрудники частного охранного предприятия "Шторм". По данным агентства, это предприятие в том числе занимается охраной главы партии Медведчука.



В заявлении партии указано, что приказ о досмотре и обыске рядом с офисом партии рассматривается как "преследование и попытка запугивания" членов и сторонников политической силы, которая конкурирует с действующей властью Украины.

