Украинская оппозиция пожаловалась на обыск автобуса рядом с офисом

По мнению украинской оппозиции, досмотр и обыск автобуса рядом с офисом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) является попыткой запугивания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление движения.

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Депутат от фракции Рады ОПЗЖ Илья Кива также в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) задерживает сотрудников в офисе партии, однако эти данные опроверг представитель главы партии Виктора Медведчука Олег Бовавин.

На официальном сайте партии отмечается, что в автобусе, который подвергся обыску, находились сотрудники частного охранного предприятия "Шторм". По данным агентства, это предприятие в том числе занимается охраной главы партии Медведчука.

В заявлении партии указано, что приказ о досмотре и обыске рядом с офисом партии рассматривается как "преследование и попытка запугивания" членов и сторонников политической силы, которая конкурирует с действующей властью Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбыскиОппозицияУкраина
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