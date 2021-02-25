Украинская оппозиция пожаловалась на обыск автобуса рядом с офисом
По мнению украинской оппозиции, досмотр и обыск автобуса рядом с офисом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) является попыткой запугивания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление движения.
Депутат от фракции Рады ОПЗЖ Илья Кива также в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) задерживает сотрудников в офисе партии, однако эти данные опроверг представитель главы партии Виктора Медведчука Олег Бовавин.
На официальном сайте партии отмечается, что в автобусе, который подвергся обыску, находились сотрудники частного охранного предприятия "Шторм". По данным агентства, это предприятие в том числе занимается охраной главы партии Медведчука.
В заявлении партии указано, что приказ о досмотре и обыске рядом с офисом партии рассматривается как "преследование и попытка запугивания" членов и сторонников политической силы, которая конкурирует с действующей властью Украины.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 198 / сут.
Умерли
84 876+446 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+16 102 / сут.
- Украинская оппозиция пожаловалась на обыск автобуса рядом с офисом
- Продавцы предупредили россиян о рекордном подорожании цветов
- Иммунолог рецепт защиты от весенних простуд
- ФАС обвинила Моргенштерна и «Альфа-банк» в нарушении закона «О рекламе»
- Премьер Франции заявил об ухудшении ситуации с COVID по всей стране
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru