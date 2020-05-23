Украинская делегация проигнорировала заседание СБ ООН по Крыму

Представители Украины, а также еще ряда стран: США, Великобритании и Эстонии – не явились на заседание Совбеза ООН по формуле Арриа, центральным вопросом которого стала ситуация в Крыму. Об этом сообщает российское постпредство при ООН.

«Мы сожалеем, что наши украинские коллеги так и не решились участвовать в нашей формуле Арриа 21 мая», — цитирует RT сообщение постпредства.

Также российская сторона заявляет, что готова предоставить площадку для диалога с жителями Крыма представителям Украины.