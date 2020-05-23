Украинская делегация проигнорировала заседание СБ ООН по Крыму

Представители Украины, а также еще ряда стран: США, Великобритании и Эстонии – не явились на заседание Совбеза ООН по формуле Арриа, центральным вопросом которого стала ситуация в Крыму. Об этом сообщает российское постпредство при ООН.

«Мы сожалеем, что наши украинские коллеги так и не решились участвовать в нашей формуле Арриа 21 мая», — цитирует RT сообщение постпредства.

Также российская сторона заявляет, что готова предоставить площадку для диалога с жителями Крыма представителям Украины.

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«Не почтили своим присутствием нашу встречу и представители Великобритании, США и Эстонии», — приводит цитату постпредства РФ Газета.ru.

Отмечается, что в связи с инцидентом Россия воздержалась от участия в мероприятии.

Напомним, его организовало постпредство Эстонии, представители которой оказались в числе стран, проигнорировавших заседание Совбеза ООН по формуле Арриа.

Референдум в Крыму состоялся в марте 2014 года. По его итогам полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.


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ФОТО: скриншот Яндекс.Карты
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