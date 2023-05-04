Украинская делегация предприняла попытку провокации на саммите ПАЧЭС в Анкаре

Исполняющая обязанности руководителя постоянной делегации Федерального собрания РФ в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) Ольга Тимофеева заявила, что украинская сторона пыталась сорвать выступление российских представителей, сообщает ТАСС.

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По её словам, члены Верховной Рады развешивали флаги и выкрикивали оскорбительные вызовы, а спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп попытался удалить их из зала.

«То, что устроили украинцы, было похоже на цирк. Попытка срыва на заседании спикеров не удалась», - отметила Тимофеева.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров заявил, что США, Канада и Евросоюз требуют от африканских лидеров чуть ли не прекратить сотрудничество с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: duma.gov.ru
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