По её словам, члены Верховной Рады развешивали флаги и выкрикивали оскорбительные вызовы, а спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп попытался удалить их из зала.

«То, что устроили украинцы, было похоже на цирк. Попытка срыва на заседании спикеров не удалась», - отметила Тимофеева.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров заявил, что США, Канада и Евросоюз требуют от африканских лидеров чуть ли не прекратить сотрудничество с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

