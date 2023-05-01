СМИ: Власти ЮАР попросили Путина не приезжать на саммит БРИКС из-за ордера МУС

Собеседник издания утверждает, что это связано с ордером Международного уголовного суда (МУС).

«У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придется его арестовать», — пояснил он, отметив, что предлагается организовать участие российского лидера в саммите по видеосвязи.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что правящая партия «Африканский национальный конгресс» приняла решение о выходе страны из МУС, однако позже в его администрации указали, что республика остается «стороной, подписавшей Римский статут», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».