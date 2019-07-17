Украине пророчат техногенную катастрофу без газа
Украина может столкнуться с техногенной катастрофой, если Россия прекратит транзит газа через государство. Об этом заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, сообщает Ura.ru.
Он пояснил, что целым регионам Украины будет автоматически закрыт доступ к газу. Суслов пояснил, что в таком случае придется отключать предприятия и города для того, чтобы поддерживать давление, пишет argumenti.ru. Именно из-за этого, отмечает экс-министр, и начнется техногенная катастрофа.
Он уточнил, что Укрaине необходимо, чтобы «проходило через трубу» 45 миллиaрдов кубометров гaзa. Зaкупaемые из Европы 10,5 миллиaрдa кубометров голубого топливa, уверен Суслов, не смогут зaгрузить гaзопровод и создaть нужный уровень дaвления, пишут Известия.
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