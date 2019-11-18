Украине предрекли падение в долговую яму

Украина скатывается в долговую яму. Такое заявление сделала заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан. По ее словам, такая тенденция в экономике государства наблюдается с начала года, пишет Утро.ру.

Богдан пояснила, что двукратный рост государственных займов, а также суммы погашения государственного долга с начала года по сентябрь усилили долговую зависимость финансов Украины. Кроме того, возросли и фискальные риски.

Также эксперт рассказала, что заметно и повышение рисков ликвидности для правительства за счет увеличения присутствия иностранных инвесторов на рынке облигаций внутреннего государственного займа. Это, по ее словам, делает более неустойчивым платежный баланс, уточняет РИА ФАН.

Ранее компания «Нафтогаз Украины» повысила цену на газ для населения в ноябре на 14,7% до 4,9 тысячи гривен. Политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин в эфире НСН заявил о продолжении роста цен на газ вплоть до февраля 2020 года.

