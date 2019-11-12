Украине предрекли массовые протесты из-за цен на газ

«Цена на газ это самый запутанный вопрос. Какая бы власть на Украине ни была, она обманывает население. Потому что газ это один из самых крупных источников кражи денег у граждан Украины правящими кланами. Нигде вопросов к цене газа в странах Запада, которые находятся близ Украины, не возникает, там все понятно – сколько стоит газ, сколько нужно платить и цена на газ почти не меняется. Только на Украине цена то поднимается, то падает. Власть должна в первую очередь четко раскрыть формулу ценообразования. Для этого должны быть открытые биржевые контракты. В нынешней власти находятся люди, которые в этом вообще не разбираются, а те, кто разбирается, они сидят на потоках воровства с газа. Второе – нужно ликвидировать монополию. Потому что она фактически диктует цену, а во главе стоит группка, которая наживается на этом. Ясно, что они [участники группы] должны делиться с властью – с президентом или его окружением, иначе они бы не смогли поднять цену», - считает политолог.

При этом, собеседник НСН отметил, что терпение людей недолговечно и протестных волнений следует ожидать уже в конце текущего ноября.

«Молчание людей обусловлено усталостью - психической, физической, социальной, эмоциональной. Население терпит, пока еще есть потенциал доверия у Зеленского и его партии, но он падает. Ожидание будет не долгое, потому что нынешняя власть все больше обкладывает людей налогами. На днях должны принять очень антисоциальный государственный бюджет – сократятся субсидии, социальные дотации. Влияет и разведение войск, неопределенность Нормандской встречи. Это все должно привести к протестам, как правого крыла, так и к социальным волнениям, связанным с поднятием цен. Потому что рост цены на газ повлечет за собой поднятие цен на электричество, воду, транспорт. Поэтому стоит ожидать осенних выступлений где-то в конце ноября. Может быть, властям как-то и удастся их «смазать», но протесты должны быть обязательно», - пояснил Олег Соскин.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к «Газпрому» на $22 млрд. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Коболев также подчеркнул, что для их обнуления необходимы встречные шаги на сопоставимые суммы от России.

