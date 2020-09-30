Украине предрекли «катаклизм» и «мегасдвиги»

Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович в интервью украинскому каналу «112» выразил мнение, что деятельность украинских властей уже очень скоро приведёт страну к катаклизму и «мегасдвигу».



Он считает, что политика Зеленского и его команды заводит страну в экономический тупик. «Если их не остановить, то, к сожалению, будет очень плохо», - заявил Рабинович. Политик не исключает новых парламентских и президентских выборов, если в экономике Украины ничего не изменится.



Украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН констатировал, что из-за боязни проиграть местные выборы в октябре 2020 года власть может решиться на чрезвычайные меры, например, введение военного положения. В этом случае выборы могут быть отменены, но для команды Зеленского это будет иметь трагические последствия, уверен Соскин.

