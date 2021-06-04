«Украине должны все»: Захарова ответила на слова секретаря СНБО о Германии и Франции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания об ответственности Франции и Германии за «оккупацию» Крыма.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Берлин и Париж должны быть ответственны за ситуацию вокруг полуострова, а также за события в Грузии в 2008 году.

«Поразительно, но Украине должны все. Россия — газ и Крым, Франция и Германия — российский газ, Крым и нести ответственность за безответственное поведение украинских политиков; США — российский газ, Крым, оружие, политически поддерживать безответственное поведение украинских политиков», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Также, по мнению Захаровой, Киев ожидает от всех «кредиты, транши и жалеть». Дипломат назвала действия украинской стороны «какой-никакой, но тоже стратегией».

