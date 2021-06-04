Украина обвинила Германию и Францию в «оккупации» Крыма

По его словам, в 2008 году Париж и Берлин отказали в плане действий по членству в НАТО Украине и Грузии. Данилов напомнил, что в том же году «на Грузию напали».

«После того есть ситуация с оккупированным Крымом. Я считаю, что две страны должны нести за это ответственность», — цитирует РИА Новости секретаря СНБО.

Данилов добавил, что в ситуации, когда одна страна нарушает границы другой, недостаточно быть просто «обеспокоенными».





