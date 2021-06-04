Украина обвинила Германию и Францию в «оккупации» Крыма

Германия и Франция должны нести ответственность за воссоединение Крыма с Россией. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

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По его словам, в 2008 году Париж и Берлин отказали в плане действий по членству в НАТО Украине и Грузии. Данилов напомнил, что в том же году «на Грузию напали».

«После того есть ситуация с оккупированным Крымом. Я считаю, что две страны должны нести за это ответственность», — цитирует РИА Новости секретаря СНБО.

Данилов добавил, что в ситуации, когда одна страна нарушает границы другой, недостаточно быть просто «обеспокоенными».



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ФОТО: pixabay.com
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