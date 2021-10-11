Украина заявила о возможности «гибридного мира» с Россией

Между Москвой и Киевом возможен только «гибридный мир». Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала «Обозреватель».

По словам Климкина, он выступает за примирение без ведения боевых действий, однако не уверен в возможности такого сценария. «Мы все прекрасно понимаем, что с Россией возможен только гибридный мир», - заявил Климкин.

Климкин также добавил, что ВС Украины сильны морально. При этом он подтвердил, что непосредственно военной мощи армии не хватает, поэтому украинцы рассчитывают на помощь партнеров в «сдерживании» РФ.

Ранее действующий глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о «ключевой гарантии», которую дал Киеву президент США Джо Байден, а также о «красной линии» для Москвы.

