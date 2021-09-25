Украина заявила о российских самолетах в запрещенной зоне Черного моря
Руководство ВСУ заявило о нахождении российских самолетов-разведчиков над зоной военных учений в Черном море. Такое сообщение командование войсками Украины оставило в своем официальном Facebook.
В сообщении отмечается,что Россия «грубо нарушила порядок использования воздушного пространства» на месте проведения боевых стрельб войск в акватории Черного моря. По данным ВСУ, в указанной зоне были зафиксированы «самолеты-разведчики Российской Федерации типа Су-24МР и Ил-20».
Украинская сторона отметила, что данная площадка была заранее зарезервирована под учения. По информации ВСУ, разведчики пересекали боевые курсы мишеней для стрельбы.
Новый закон об олигархах может привести к бегству президента Украины Владимира Зеленского в Россию. Об этом ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
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