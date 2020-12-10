Украина заявила о готовности к новому этапу разведения войск в Донбассе
Украина заявила о готовности к очередному этапу разведения войск, разминирования Донбасса и освобождения пленных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что власти готовят новую встречу лидеров в "нормандском формате", есть "понимание даты" встречи. На сайте офиса президента указано, что в урегулировании есть прогресс, так как за все годы войны впервые удалось добиться прекращения огня с 27 июля 2020 года.
По словам Зеленского, Россия недостаточно много работает над прекращением конфликта. Украина выражает заинтересованность в поддержании мира в регионе, тогда как Россия "блокирует выполнение договоренностей", говорится в обращении президента.
В пресс-службе офиса президента также подчеркнули, что Киев делает "конкретные вещи": в этом году Украина упростила поступление в вузы для школьников с территорий непризнанных ДНР и ЛНР, а также построила на линии разграничения новые контрольные пункты. По словам Зеленского, Киев демонстрирует, что Украина лучше, чем "непризнанные, нефункциональные" структуры непризнанных республик.
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