Украина заявила о готовности к новому этапу разведения войск в Донбассе

Ранее советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что власти готовят новую встречу лидеров в "нормандском формате", есть "понимание даты" встречи. На сайте офиса президента указано, что в урегулировании есть прогресс, так как за все годы войны впервые удалось добиться прекращения огня с 27 июля 2020 года.

По словам Зеленского, Россия недостаточно много работает над прекращением конфликта. Украина выражает заинтересованность в поддержании мира в регионе, тогда как Россия "блокирует выполнение договоренностей", говорится в обращении президента.

В пресс-службе офиса президента также подчеркнули, что Киев делает "конкретные вещи": в этом году Украина упростила поступление в вузы для школьников с территорий непризнанных ДНР и ЛНР, а также построила на линии разграничения новые контрольные пункты. По словам Зеленского, Киев демонстрирует, что Украина лучше, чем "непризнанные, нефункциональные" структуры непризнанных республик.