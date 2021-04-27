Глава МИД Украины назвал красную линию в переговорах по Донбассу
Прямые переговоры с лидерами самопровозглашенных республик Донбасса — красная линия, за которую Киев не перейдет. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Как сообщает «Интерфакс — Украина», глава МИД подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский «очень тверд в этом».
Кроме того, Кулеба считает, что Россия владеет «ключом от урегулирования конфликта». В свою очередь, Киев не намерен вести переговоры с «марионетками».
Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак рассказал о подготовке встречи украинского лидера с президентом России Владимиром Путиным. По словам Ермака, работа над местом и датой возможных переговоров уже ведется, а одной из тем встречи могли бы стать результаты парижского саммита «нормандской четверки».
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