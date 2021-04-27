Глава МИД Украины назвал красную линию в переговорах по Донбассу

Прямые переговоры с лидерами самопровозглашенных республик Донбасса — красная линия, за которую Киев не перейдет. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ермак сообщил о подготовке встречи Зеленского с Путиным

Как сообщает «Интерфакс — Украина», глава МИД подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский «очень тверд в этом».

Кроме того, Кулеба считает, что Россия владеет «ключом от урегулирования конфликта». В свою очередь, Киев не намерен вести переговоры с «марионетками».

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак рассказал о подготовке встречи украинского лидера с президентом России Владимиром Путиным. По словам Ермака, работа над местом и датой возможных переговоров уже ведется, а одной из тем встречи могли бы стать результаты парижского саммита «нормандской четверки».

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ФОТО: Facebook / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:ПереговорыДонбассМИД УкраиныУкраина
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