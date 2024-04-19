CNN: Чад пригрозил США разорвать оборонное соглашение
Власти Республики Чад направили США письмо, пригрозив расторгнуть оборонное соглашение, передает американский телеканал CNN со ссылкой на источники.
По данным СМИ, в послании не содержится требования вывести военнослужащих США из страны, но говорится о необходимости покинуть военную базу в столице Чада Нджамене.
Письмо передали по дипломатическим каналам. Пентагон и Госдепартамент пока не комментировали ситуацию.
Оборонное соглашение регламентирует пребывание американских военных на территории Чада.
В феврале скончался лидер чадской оппозиционной Социалистической партии без границ Яя Дилло. Политика ранили во время штурма силовиками его офиса, передает «Радиоточка НСН».
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