Украина вышла из договора СНГ о защите интеллектуальной собственности

Правительство Украины одобрило проект закона о выходе из соглашения СНГ о сотрудничестве в области защиты интеллектуальной собственности. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.

По словам Мокана, соглашение в рамках СНГ «не соответствует современному состоянию экономических отношений между государствами». Отмечается, что Киев урегулировал свои обязательства, возникшие во время срока действия документа.

Представитель правительства добавил, что Украина долгое время не участвует в заседаниях Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности. Кроме того, Киев не принимает участие в разработке проектов международных договоров СНГ и не обменивается документацией в сфере защиты интеллектуальной собственности.

Ранее правительство Украины приняло решение о выходе из соглашений СНГ о координации отношений в сфере электроэнергетики, о принципах сотрудничества и координации в области использования атомной энергии, ряда других договоров с Россией и СНГ.

Кроме того, Киев вышел из договора о согласованной монопольной политике, а также из горной хартии государств.



