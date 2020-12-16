Украина выразила готовность стать союзником НАТО на Черном море
16 декабря 202022:22
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила о готовности страны стать одним из ключевых союзников НАТО на Черном море. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, сотрудничество Украины с США позволит обеспечить безопасность Черного моря.
Кроме того, Стефанишина отметила, что это даст возможность отвечать на вызовы одностороннего российского контроля в некоторых регионах моря.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru