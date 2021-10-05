Украинской актрисе дали звание заслуженной артистки за роль в показанном в России сериале
Украинская актриса Дарья Петрожицкая, снимавшаяся в показанном российским каналом СТС телесериале «Папик», получила звание «Заслуженный артист Украины». Об этом сообщают «Украинские новости».
В офисе президента Украины подтвердили присуждение звания актрисе.
Отмечается, что Петрожицкая получила звание заслуженной артистки за «глубокое проникновение во внутренний мир своего персонажа».
Телесериал «Папик», произведенный компанией «Квартал», был показан российским телеканалом «СТС», который находится под экономическими санкциями Украины.
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