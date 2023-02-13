Украина усиливает безопасность на границе с Белоруссией

На границе Украины и Белоруссии в районе Ровненской области будут установлены тепловизионные видеокамеры, что позволит усилить контроль за территорией.

Глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль в своем Telegram-канале отметил, что на границе с Белоруссией украинские власти хотя установить сеть камер, которые способны следить за ситуацией в радиусе нескольких километров.

Ранее, как сообщает НСН, беспилотник, направлявшийся с украинской стороны в тыл белорусской территории, был перехвачен пограничным нарядом республики. После обнаружения дрона белорусские пограничники пресекли его полёт с помощью радиоэлектронного ружья.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:БезопасностьБелоруссияУкраина
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