Украина усиливает безопасность на границе с Белоруссией

На границе Украины и Белоруссии в районе Ровненской области будут установлены тепловизионные видеокамеры, что позволит усилить контроль за территорией.

Глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль в своем Telegram-канале отметил, что на границе с Белоруссией украинские власти хотя установить сеть камер, которые способны следить за ситуацией в радиусе нескольких километров.

Ранее, как сообщает НСН, беспилотник, направлявшийся с украинской стороны в тыл белорусской территории, был перехвачен пограничным нарядом республики. После обнаружения дрона белорусские пограничники пресекли его полёт с помощью радиоэлектронного ружья.

