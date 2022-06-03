Украина составила санкционный список из 12 тысяч россиян
Власти Украины составили список из более чем из 12 тысяч россиян, в отношении которых намерена требовать введения санкций. Об этом заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко, передает ТАСС.
Дипломат отметил, что в список вошли те, «кто способствует или причастен к агрессии России». По словам Николенко, в него вошли олигархи, официальные должностные лица, пропагандисты. Конкретных имен он не назвал.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.
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