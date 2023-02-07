Украина разорвала соглашения с РФ и РБ в области авиационного поиска
Украина по своей инициативе разорвала с Россией и Белоруссией соглашение в области авиационного поиска и спасения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
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С Россией соглашение было заключено в 2012 году, а с Белоруссией в 2017 году, отмечает ТАСС.
Ранее Украина прекратила по своей инициативе действие соглашения с Россией о воздушном сообщении, напоминает НСН. Документ был подписан 12 января 1994 года. Также Киев разорвал с Москвой еще одно соглашение, которое предусматривало сотрудничество в области производства и поставок авиационной техники. Документ был подписан в феврале 1993 года.
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