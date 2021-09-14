Украина раскрыла условие России для встречи Путина и Зеленского

Москва готова к встрече президента РФ Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским при условии, что Киев конструктивно подойдет к переговорам, сообщил в эфире телеканала «НАШ» депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

В Крыму условия встречи Зеленского и Путина считают неприемлемыми

«Я думаю, что вопрос Крыма они [российская сторона] не будут обсуждать. <…> А вот что касается других вопросов, то они будут готовы обсуждать при условии, что будет соответствующая подготовка», — сказал депутат.

Бойко считает, что попытка выдвижения Киевом на первый план темы Крыма связана с общей неготовностью саммита на высшем уровне.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на встрече Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского «обсуждение Крыма не представляется возможным».

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ТЕГИ:Владимир ПутинВладимир ЗеленскийУкраина
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