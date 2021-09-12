В Крыму условия встречи Зеленского и Путина считают неприемлемыми

«Если бы хотел встретиться по-настоящему, дал бы поручения своему аппарату... Если бы он был политиком-реалистом, то ушел бы от термина "оккупация" как минимум"», — заявил Цеков.

Ранее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что «вопрос об оккупации Россией части территории Украины» - та тема, ради обсуждения которой Владимир Зеленский готов встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным на любой нейтральной территории. Об этом представитель украинского лидера Сергей Никифоров рассказал телеканалу «Дом».

