В Крыму условия встречи Зеленского и Путина считают неприемлемыми

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков назвал неприемлемыми условия для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. О нежелании Зеленского встречаться с российским лидером он заявил в интервью RT.

СМИ: Украина официально не предлагала провести встречу Зеленского и Путина

«Если бы хотел встретиться по-настоящему, дал бы поручения своему аппарату... Если бы он был политиком-реалистом, то ушел бы от термина "оккупация" как минимум"», — заявил Цеков.

Ранее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что «вопрос об оккупации Россией части территории Украины» - та тема, ради обсуждения которой Владимир Зеленский готов встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным на любой нейтральной территории. Об этом представитель украинского лидера Сергей Никифоров рассказал телеканалу «Дом».

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ФОТО: НСН
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