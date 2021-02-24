Украина призвала заблокировать несколько Telegram-каналов

Киевский районный суд Харькова запретил интернет-провайдерам предоставлять доступ к ряду Telegram-каналов. Об этом сообщает РИА Новости.

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Агентство со ссылкой на официальный сайт Национальной комиссии по госрегулированию в сфере связи и информатизации передает, что в постановлении суда содержится указание об аресте "имущественных прав интеллектуальной собственности" каналов "Резидент", "Легитимный", "Картель" и "Сплетница".

Агенттсво также отмечает, что в принятии данного решения принимала участие Службы безопасности Украины (СБУ). О причинах такого постановления не сообщается.


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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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