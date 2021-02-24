Лавров раскритиковал закрытие русскоязычных каналов в Прибалтике и на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в некоторых странах проводится «целенаправленная линия на установление политической цензуры», сообщает ТАСС.

Выступая на сегменте высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека, министр иностранных дел РФ отметил, что ограничение доступа к информации, нарушая тем самым обязательства в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы, демонстрируют те, кто долгие годы «поучал весь мир свободе слова и выражения мнений».

«Недавнее закрытие на Украине и в Прибалтике русскоязычных телеканалов, обыски у журналистов, их высылки из страны - яркие тому примеры», - указал Лавров.

Ранее руководитель Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш заявил, что в стране официально запрещена ретрансляция ещё 16 телеканалов, вещающих на русском языке, сообщает RT. До этого в республике на год запретили ретрансляцию телеканала «Россия-РТР».

